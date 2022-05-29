شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تناقش المناقصات الحكومية وكوبرى دقهلة بدمياط.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد المنزلاوى بشأن تعديل أسعار، ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات، والتعاقدات الحكومية، والمشروعات القومية.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر لها لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب وليد التمامى بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الرئيسة لقرية دقهلة مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وإنشاء كوبرى المشاة في مدينة كفر سعد أعلى محطة القطار عند تقاطع طريق دمياط المنصورة الغربى مع مدخل طريق كفر سليمان.