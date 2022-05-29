مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى قبل انطلاق “مسيرة الأعلام”! (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:17 صباحاً - اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل “مسيرة الأعلام” المقررة اليوم في القدس المحتلة، بينما دعت حركة “حماس” الشعب الفلسطيني إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال ما وصفته بمخططات الاحتلال التهويدية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر الأحد باحات الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيدا لاقتحامها من قبل المستوطنين.

وسمحت شرطة الاحتلال لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بعد أن منعته لعدة أسابيع.

وقبل اقتحامه للأقصى، أكد بن غفير -في تصريحات للإذاعة العبرية- إن تهديدات حركة حماس تشجعه أكثر، قائلا “هل نقوم بإغلاق دولة إسرائيل بسبب تهديدات حماس؟ اليوم يهددون في الأقصى وغدا باب العامود ويافا واللد وتل أبيب”.

وبحسب الجزيرة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المسجد القبلي وتحاصر المعتكفين داخله لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المسجد القبلي ومنعت دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى منذ صلاة المغرب أمس السبت.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والمصورين الفلسطينيين من دخول الأقصى وهددتهم بالاعتقال.

في المقابل يقوم الفلسطينيين الذين نجحوا في الدخول للمسجد منذ أمس بالتكبير وأداء صلاة الضحى في ساحات المسجد الأقصى للتشويش على اقتحام المستوطنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يدير بنفسه عمليات تأمين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وأعلنت شرطة الاحتلال حالة الطوارئ القصوى ونشرت آلاف الجنود لتأمين اقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام، كما قامت بشن حملة اعتقالات استباقية طالت عشرات الشبان الفلسطينيين، كما أصدرت قرارات بإبعاد مئات الشبان المقدسيين عن المسجد الأقصى.

ويعتزم آلاف المستوطنين المتطرفين تنظيم مسيرة يحملون فيها العلم الإسرائيل للاحتفال بما يسمونه “توحيد القدس” في الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية.

وقال مراسل الجزيرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تلقى الأحد تقارير أمنية بشأن الاستعدادات لمسيرة الأعلام في القدس.

في المقابل، دعت حركة “حماس” الشعب الفلسطيني إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وقالت الحركة -في بيان لها السبت- “ليكن يوم الأحد هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا، في كل أماكن وجودهم دفاعا عن القدس والأقصى”.

كما ناشدت الأمتين العربية والإسلامية وقادة الحكومات وشعوبها باعتبار “يوم الأحد، بمثابة اليوم المقدس لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية كونها مسؤولية تاريخية”.