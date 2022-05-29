فقدان طائرة تقل 22 شخصًا في نيبال!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

قال مسؤولون حكوميون وشركات طيران لرويترز إن طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت اليوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا.

وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي. وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم أساسا طائرات توين أوتير الكندية الصنع.

وقال مسؤول طيران إن الطائرة كانت تقل أربعة هنود واثنين آخرين من الأجانب رغم عدم معرفة جنسيتهم.