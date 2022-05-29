شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تناقش تعديل قيود مكافحة كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن كبار المسؤولين ناقشوا تعديل قيود مكافحة الوباء، اليوم الأحد، مع تقييمهم بأن الوضع فيما يتعلق بأول تفش لكوفيد-19 تم الاعتراف به في البلاد "يتحسن".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن اجتماع المكتب السياسي بقيادة الزعيم كيم جونج أون "أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه ويتحسن في جميع أنحاء البلاد وناقش قضايا الاستقرار المستمر وتحسين الوضع العام لمكافحة الوباء".

ولم تسجل كوريا الشمالية أي وفيات جديدة بين مرضى الحمى لليوم الثاني على التوالي وقالت إن 89500 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى اليوم الأحد.

وتحارب كوريا الشمالية موجة غير مسبوقة من كوفيد-19 منذ إعلان حالة الطوارئ وفرض إغلاق على مستوى البلاد هذا الشهر مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية والغذاء في تلك الدولة المعزولة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية إنه يجري بذل جهود لتعزيز تدابير مكافحة الوباء في جميع أنحاء كوريا الشمالية بما في ذلك فحص الأدوية المقاومة للفيروسات وإنشاء أماكن للحجر الصحي