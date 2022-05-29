انت الان تتابع خبر رجل يحطم الرقم القياسي بأكل الفلفل الأكثر حرارة في العالم(فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-29 | 09:26
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دخل رجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجل "غينيس" للأرقام القياسية بعد نجاحه في تناول ثلاث حبات فلفل حارة للغاية خلال زمن قصير.
وتمكن غريفوري فوستر من التهام ثلاث حبات من فلفل "كارولينا ريبر" الحارة خلال 8.72 ثانية، ليدخل سجل "غينيس" للأرقام القياسية.
وخلال الفعالية التي أقيمت وسط مدينة سان دييغو، استطاع فوستر أن يتجاوز الرقم القياسي السابق، والمسجل باسم الكندي مايك جاك، والذي كان 9.72 ثانية.
وتعليقا على إنجازه قال فوستر: "في التدرب على محاولة كهذه يتعلق الأمر بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذا فإنني أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان للاستجابات التلقائية عند انتقالي للفلفل الحار.
وخلال الفعالية التي أقيمت وسط مدينة سان دييغو، استطاع فوستر أن يتجاوز الرقم القياسي السابق، والمسجل باسم الكندي مايك جاك، والذي كان 9.72 ثانية.
وتعليقا على إنجازه قال فوستر: "في التدرب على محاولة كهذه يتعلق الأمر بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذا فإنني أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان للاستجابات التلقائية عند انتقالي للفلفل الحار.
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