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اختفاء طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

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بغداد - ياسين صفوان - قال مسؤولون حكوميون إن طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت، اليوم الأحد، وعلى متنها 22 شخصا.
وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي.

وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم أساسا طائرات توين أوتير الكندية الصنع.


ونقلت "رويترز" عن مسؤول طيران قوله إن الطائرة كانت تقل أربعة هنود واثنين آخرين من الأجانب لا تعرف جنسيتهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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