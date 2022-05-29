أول رد على قصة عودتها لحسام حبيب(صورة)

ودخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في دردشة مع جمهورها على انستقرام ، وأجابت عن عدة أسئلة من جمهورها حول حياتها وأعمالها وعن الجدل الذي صاحبها في الفترة الأخيرة، وأبرزها قصة عودتها لحسام حبيب بعد انفصالهما، ونفت شيرين هذا الأمر وردت بإجابة حاسمة قالت بها: "أساس الجواز والطلاق الإشهار.. لو كنت رجعت كنت هقول".وردت شيرين عبد الوهاب على بعض الاتهامات حول استغلالها قصة حسام حبيب من أجل الترويج للألبوم الجديد، وأنها تخفي حملها في الفترة الحالية، وقالت في رد لها: "أنا ليه أعمل كل ده في السر"، وطمأنت الجمهور على حالتها النفسية والصحية في الفترة الحالية وقالت إنها بخير وتستمد قوتها من الجمهور وحبهم لها، وأضافت في رد آخر:"انا مش بطلع اتكلم عن مشاكلي، أو بقول حاجة على مشاكلي، أنا فجأة بلاقيها انتشرت".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد عودة الحديث عن أزمتها مع حسام حبيب، وكشف محامي الأخير عن زعم موكله عودته لشيرين عبد الوهاب بعد اسبوعين من انفصالهما، إلا أن شيرين عبد الوهاب نفت هذا الأمر في أقوالها في الشرطة، وكذلك نفتها خلال دردشتها مع جمهورها.