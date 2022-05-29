شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع لـ"خارجية الشيوخ" لمناقشة مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة العلاقات المصرية الإفريقية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعا لها لمناقشة قضية المخدرات وأخطارها وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى.

كما تجتمع لجنة الطاقة لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب حازم الجندى بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر، إلى جانب اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الصالحة بشأن تفعيل نسبة 5% بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.