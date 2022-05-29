شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 28 شخصًا جراء انهيارات أرضية في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 28 شخصًا حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البرازيل بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت عقب هطول أمطار غزيرة أمس.

وقال مسؤولو الدفاع المدني في الولاية إن أكثر من 760 شخصًا اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في بيرنامبوكو، بينما يعيش أكثر من 32 ألف أسرة في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.

من جهة أخرى، قالت حكومة ولاية ألاغواس إن 33 بلدة أعلنت حال الطوارئ بسبب تأثير الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية، فيما لقي شخصان حتفهما عندما جرفهما فيضان بسبب الانهيارات الأرضية.