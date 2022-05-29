بوتين يصادق على ازدواج الجنسية مع أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا

موسكو: وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانوناً للمصادقة على اتفاقية مع إقليم أوسيتيا الجنوبية لتسوية قضايا الجنسية المزدوجة، حسب الموقع الإخباري لقناة أرتي بالعربى، الروسية السبت.

ووقعت الاتفاقية بين روسيا وإقليم أوسيتيا الجنوبية الجورجي، في 2021، حيث تنص على أن مواطني الدولتين يستطيعون الحصول على جنسية الدولة الأخرى، دون التخلي عن الجنسية الحالية.

ووفقاً للاتفاقية، يتمتع مواطنو الطرفين بالجنسية المزدوجة، وبالحق في الضمان الاجتماعي والتعليم والرعاية الطبية وفقاً لتشريعات الطرف الذي يقيمون في أراضيه بشكل دائم. في الوقت نفسه، يجوز لأي طرف منح الحقوق والمزايا لهؤلاء، حتى لو كانوا يقيمون في أراضي الطرف الآخر.

ولم يعترف بأوسيتيا الجنوبية دولةً مستقلة غير عدد قليل من الدول. وانفصل الإقليم وسكانه الـ 50 ألفاً عن جورجيا في بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد حرب أهلية دموية.

وفي 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا على البحر الأسود بعد حرب قصيرة مع جورجيا.

ويعتمد الإقليمان بدرجة كبيرة على روسيا سياسياً ومادياً واقتصادياً وعسكرياً.

من جانبها، أكدت أبخازيا أنها لا تُخطط للانضمام إلى الاتحاد الروسي.