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يتزعمها ريال مدريد.. قائمة لأكثر الفرق تتويجاً بدوري أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-29 | 08:21

يتزعمها ريال مدريد.. قائمة لأكثر الفرق تتويجاً بدوري أبطال أوروبا

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الخليج 365- متابعة
توج ريال مدريد بلقب لموسم 2021-2022، أمس السبت، بعد فوزه على بهدف دون رد، في مباراة استضافها "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.
وعزز الريال رقمه القياسي في قائمة أكثر المتوجين بالمسابقة القارية الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 14 لقبا.

ونستعرض في هذا الرصد قائمة الأندية الخمسة الأكثر تتويجا بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ العام 1956، حيث انطلقت المسابقة بداية بمسمى "كأس الأندية الأوروبية".


1- ريال مدريد الإسباني: 14 لقبا.

2- ميلان الإيطالي: 7 ألقاب.

3- بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي: 6 ألقاب.

5- الإسباني: 5 ألقاب.

الدول الأكثر ألقابا:

19 لقبا: إسبانيا

14 لقبا: إنجلترا

12 لقبا: إيطاليا

8 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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