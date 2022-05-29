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انت الان تتابع خبر بينها 54 عملية ضبط.. النزاهة تحصي نشاطاتها خلال الشهر الماضي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أحصت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، نشاطاتها خلال شهر نيسان الماضي، فيما أشارت إلى تنفيذ 54 عملية ضبط.
وذكرت الهيئة في جدول اطلعت عليه الخليج 365، أن "54 عملية ضبط تم تنفيذها، و28 متهما تم ضبطهم بالجرم المشهود، و57 أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا".
وأشارت إلى أن "أحكام الإدانة القضائية خلال الشهر الماضي بلغت 173، والمدانون بأحكام قضائية بلغ عددهم 267".
أدناه الجدول الكامل لنشاطات النزاهة:
وأشارت إلى أن "أحكام الإدانة القضائية خلال الشهر الماضي بلغت 173، والمدانون بأحكام قضائية بلغ عددهم 267".
أدناه الجدول الكامل لنشاطات النزاهة: