بينها 54 عملية ضبط.. النزاهة تحصي نشاطاتها خلال الشهر الماضي

وذكرت الهيئة في جدول اطلعت عليه الخليج 365، أن "54 عملية ضبط تم تنفيذها، و28 متهما تم ضبطهم بالجرم المشهود، و57 أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا".

وأشارت إلى أن "أحكام الإدانة القضائية خلال الشهر الماضي بلغت 173، والمدانون بأحكام قضائية بلغ عددهم 267".



أدناه الجدول الكامل لنشاطات النزاهة: