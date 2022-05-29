أكثر من نصف مليون طالب يؤدون امتحانات الثالث متوسط

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، انطلاق امتحانات طلبة الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، بمشاركة نحو 501644 طالبا وطالبة.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "استكملت في وقتٍ سابق جميع الاجراءات الفنية والادارية الخاصة باداء الامتحانات، مؤكدةً على الطلبة ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الواردة من اللجنة الدائمة للامتحانات، وتكثيف الجهود لاجتياز الامتحانات النهائية بمعايير علمية وتحقيق الاهداف المرجوة من العملية التعليمية".



وأضاف البيان، أن "وزير التربية، علي حميد الدليمي، أعرب عن امنياته للطلبة بالتوفيق والنجاح وبما ينسجم مع حجم الجهود التي بذلت من قبل الملاكات التعليمية التي اوصلتهم لهذه المرحلة الدراسية بكل كفاءة واقتدار، وبالشكل الذي يرفع اسم العراق عالياً في كافة المحافل العلمية".