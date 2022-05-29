شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الروسي لدى لندن يؤكد أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى هذه الأسلحة لا تستخدم في هذه المواقف إطلاقا.



وفي تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال كيلين: "وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن الأسلحة النووية التكتيكية، لا تستخدم في مثل هذه النزاعات على الإطلاق، ولا علاقة لها بالعملية" العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف أن السلطات الروسية لديها قائمة صارمة بشروط استخدام هذه الأسلحة.