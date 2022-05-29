وسائل إعلام تكشف انضمام أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة بروكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" بأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة الاتحاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستخل بتوازن القوى في المؤسسات الأوروبية.



وقالت المجلة الأمريكية إن "الإجراءات المستعجلة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف خاصة لن يكون في مصلحة الاتحاد، لأن هذه الخطوة ستكون سيئة من حيث القواعد القانونية وستخل بتوازن القوى داخل المؤسسات الأوروبية القائمة".

وأضافت الصحيفة إنه بعد 4 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقبول بلاده فورا في الاتحاد الأوروبي بموجب "إجراء خاص جديد".

وتابعت أن "هذا الإجراء غير موجود، وعلى أوكرانيا ألا تنخدع وتتحرك نحو العضوية بوتيرة متسارعة".

ولفتت إلى أن سياسة الانضمام المستعجلة هذه "لن تنقذ أوكرانيا ولن تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي".

وتابعت أن "إجراء انضمام خاص سيعني تبني قوانين خاصة بهذه القضية، والتي تعتبر غريبة على القانون الأوروبي، وسيتطلب الشروع بإجراء جديد موافقة سياسية من جميع الدول الأعضاء".

وأردفت قولها: "في حين أن المسار السريع إلى العضوية يعد اقتراحا مثيرا في أوقات الحرب، فمن الضروري الالتزام بعملية وشروط الانضمام، ويجب على الاتحاد الأوروبي ألا يخفض معاييره".

وتابعت أن "الانضمام السريع لأوكرانيا يعني تجاهل مثل هذه المعايير المهمة لسيادة القانون".

وأشارت إلى أن "هذه الانضمام يعني تجاهل هذه المعايير المهمة لسيادة القانون".