كييف تعلن استمرار القتال بسيفيرودونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، أن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية.



وذكرت الهيئة في بيان على صفحتها على "فيسبوك"، أن "القوات الروسية شنت عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية".

وكانت الإدارة العسكرية المحلية لمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية، التي تعد آخر موقع للمقاومة في لوهانسك، أفادت، أن المدينة محاصرة بشكل شبه تام من قبل القوات الروسية.

وسيفيرودونتسك واحدة من الأجزاء الأخيرة في لوهانسك، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني.