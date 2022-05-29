شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحركات عسكرية في طرابلس.. ومخاوف من اندلاع اشتباكات دموية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إن تحركات المسلحين من جهاز المخابرات العسكرية بقيادة أسامة الجويلي، تخضع لأجندة سياسية حزبية.



ونقل موقع 218 الليبي، أن نذر المواجهات بدأت بعد قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إقالة الجويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية، واتهامه بتسهيل دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس أخيراً.

وحسب الموقع، تسود مخاوف في طرابلس من الاستقطاب العسكري في طرابلس، وتنامي الانقسام بين القوات والميليشيات المسلحة فيها.