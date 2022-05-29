موسكو تطرح الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا على مجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مدير دائرة منع الانتشار ومراقبة الأسلحة بالخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، إن بلاده ستطرح مسألة النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، خلال لقاءات مفتوحة بمجلس الأمن الدولي.



وقال يرماكوف في حديث لوكالة "تاس"، السبت: "نعتزم استكمال إعداد المواد في المستقبل القريب وبداية نقاشات في مجلس الأمن الدولي، حول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي تنص عليها هذه الاتفاقية. وستكون الاجتماعات مفتوحة".

وذكر أن المعلومات من أوكرانيا، تؤكد صحة ادعاءات روسيا أكثر من مرة في سياق خرق اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية، في الأنشطة العسكرية البيولوجية للدول الغربية في أراضي بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

وأضاف "سنطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بدل الأعذار الفارغة السابقة، بتقديم تفسيرات ومعلومات ووثائق شاملة عن مثل هذا النشاط على الأراضي الأوكرانية، لحل جميع القضايا التي ظهرت، والعودة إلى التنفيذ الصحيح لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية".

وأشار إلى أن حزمة الوثائق التي تعدها روسيا حول النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة في أوكرانيا، تستند إلى الحقائق والأدلة التي حصلت عليها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح أنها "تؤكد أن الأنشطة البيولوجية العسكرية نفذت في مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بدعم من وكالة الحد من التهديدات العسكرية للبنتاغون وشركاته، بما يتعارض مع المادتين الأولى والرابعة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وأضاف "نفذ العمل على العناصر المحتملة للأسلحة البيولوجية بناء على مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص، والتي لها بؤر طبيعية في أوكرانيا وروسيا، فضلاً عن دراسة السبل والوسائل الممكنة لانتشارها الوبائي".

وقال: "كان التدمير العاجل للمواد البيولوجية مطلوباً على وجه التحديد لمنع اكتشاف وقائع انتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وعن الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي، أكد الدبلوماسي الروسي تجميده قائلاً: "في الظروف الحالية عندما اختارت الدول الغربية بسخريتها المتأصلة استراتيجية الحرب بالوكالة ضد روسيا، يتعين علينا أن ندافع بحزم عن مصالحنا الأساسية التي تهددها كييف، والتي كانت لفترة طويلة تحت السيطرة الخارجية لتحالف الغرب، فإنه من غير المنطقي الانخراط في التكهنات بآفاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

وقال: "على ما يبدو، سيكون من الممكن العودة إلى بحث هذه المسألة بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإيجاد حل كامل للمهام ذات الصلة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".