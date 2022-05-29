بايدن يؤكد لا بد أن نتخذ موقفا أقوى" لتكون أمريكا أكثر أمناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف المسلح بعد إطلاق نار جماعيين في أسبوعين، وقال لخريجي جامعة في مسقط رأسه ولاية ديلاوير: "لا بد أن نتخذ موقفاً أقوى" لتكون البلاد أكثر أماناً، بما في ذلك للأطفال، حسب وكالة بلومبرغ السبت.



وخاطب بايدن جامعة ديلاوير في حفل التخرج أمس قبل أن يزور بلدة أوفالدي بتكساس، حيث اشترى منفذ الهجوم بندقيتين هجوميتين بطريقة شرعية وقتل 19 طفلاً ومعلمين في مدرسة ابتدائية الثلاثاء الماضي.

وأشار الرئيس إلى إطلاق نار جماعي في 14 مايو (آيار) في متجر كبير في بافالو بنيويورك، وربطه بمبدأ "تفوق العرق الأبيض".

وقال بايدن اليوم: "في مواجهة مثل هذه القوى المدمرة، علينا أن نتخذ موقفا أقوى. لا يمكننا أن نجرم المأساة، أعلم ذلك، لكن يمكن أن نجعل أمريكا أكثر أماناً. يمكننا في نهاية المطاف أن نفعل ما يجب لحماية أرواح الناس وأطفالنا".

ولم ترق تصريحاته إلى دعوة صريحة لفرض إجراءات جديدة لفرض قيود على مبيعات الأسلحة، ولكنها تتماشى مع طلبه بعد هجوم تكساس من الأمريكيين أن "يقفوا في مواجهة جماعات الضغط المدافعة عن حق حمل السلاح".