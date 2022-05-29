تفاصيل أول إصابة بجدري القردة في المكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت السلطات الصحية المكسيكية السبت رصد أول إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل يقيم في الولايات المتحدة.



وقال هوغو لوبيز غاتيل وكيل وزارة الصحة على تويتر: "نؤكد أول إصابة وافدة بجدري القردة في المكسيك. إنه رجل يبلغ 50 عاماً يقيم بشكل دائم في نيويورك ويرجح أنه أصيب بالفيروس في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "حالته مستقرة وهو في عزلة وقائية. ونأمل أن يتعافى دون مضاعفات".

وأكدت السلطات الصحية الأرجنتينية الجمعة أول إصابتين بالمرض في البلاد وفي المنطقة.

وجدري القردة بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ، وتماثل أعراضه الجدري، ولكنها أقل شدة.

ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في الغدد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.