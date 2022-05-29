ماليزيا تغلق رياض أطفال.. بعد انتشار طفح جلدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أغلقت السلطات الماليزية 180 روضة أطفال بسبب انتشار مرض الطفح الجلدي المعروف بمرض اليد والقدم والفم.



ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية عن وزير التنمية الريفية محاضر بن خالد، إنه حتى يوم أمس، صدرت أوامر بإغلاق هذا العدد من الرياض، بعد اكتشاف تفشي المرض في المباني المعنية.

وقال، إن "المباني التى انتشر بها المرض ستغلق لمدة تصل إلى 10 أيام إلى أن تصبح آمنة لاستئناف الدراسة والأنشطة الأخرى مجدداً".