رئيس الوزراء البريطاني يغري الناخبين بالعودة إلى الياردة والرطل والأونصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإعادة تقديم وتطبيق الوحدات الإمبراطورية للقياسات والأوزان، أو ما يعرف بالنظام الإمبريالي للمقاييس، الذي اعتمدته بريطانيا طوال تاريخها والمتمثل في وحدات الياردة، والرطل وغيرهما، في محاولة لجذب الناخبين البريطانيين الذين يفضلون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المقاعد التي يواجه المحافظون فيها مخاطر خسارتها، حسب صحيفة "ميرور".



وقالت الصحيفة إنه سيسمح للمتاجر البريطانية، ببيع المنتجات بالرطل والأونصة، مع إعلان متوقع من رئيس الوزراء البريطاني مرتبط باحتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين مطلعين لم تسمهم.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني تحديات من بينها انتخابات صعبة في دائرتين برلمانيتين وأزمة متفاقمة في تكاليف المعيشة.

ولا يزال جونسون يواجه تحقيقاً برلمانياً في احتمال كذبه عن إقامة حفلات مخالفة لقواعد مكافحة الجائحة.

واعتمدت المملكة المتحدة النظام المتري على أساس طوعي في 1965 وأصبح توجيهاً قانونياً للاتحاد الأوروبي في 2000 لبعض المنتجات.

وفي المابل لا تزال الجعة تباع بوحدة قياس الباينت، ومعظم علامات الطرق بالأميال.