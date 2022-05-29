ارتفاع عدد ضحايا انهيار مركز تجاري إلى 29 قتيلاً بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم السبت، إن 29 شخصاً على الأقل قتلوا انهيار مركز تسوق تحت الإنشاء جنوب غربي إيران، فيما تظاهر محتجون في موقع الحادث.



ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن وحيدي "العثور على المزيد من الجثث أسفل الأنقاض محتمل لكن خطر انهيار المبنى يعرقل جهود الإنقاذ".

وانهار مركز "متروبول" للتسوق، المؤلف من عشرة طوابق الذي كان قيد الإنشاء، في عبادان الساحلية، يوم الاثنين الماضي.

وقال منتقدون إن العمل في المبنى اتسم بالإهمال لتوفير النفقات وترددت أنباء عن القبض على مدير المشروع و10 آخرين من المتورطين، وكان المالك من بين القتلى.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن أشخاصاً نظموا احتجاجاً أمام مركز التسوق مساء أمس الجمعة واشتبك بعضهم مع الشرطة، وقوات الأمن.

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وأطلقت رصاصات تحذيرية للسيطرة على المظاهرة.

واحتج المتظاهرون ضد عمال البناء وفق وسائل إعلام إيرانية.