هاريس تزور بافالو بعد أسبوعين من الهجوم العنصري المسلح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعد أسبوعين على الهجوم العنصري على متجر في نيويورك الذي أسفر عن عشرة قتلى زارت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدينة بافالو.



وحضرت هاريس حفل تأبين أحد القتلى مع زوجها دوغ إمهوف، وتفقدت مسرح الجريمة.

وفتح مسلح في منتصف الشهر الجاري النار من بندقية هجومية عشوائياً أمام متجر كبير وفي داخله أيضاً، ما أسفر عن عشرة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقاً للمحققين كان الهجوم بدافع عنصري، حيث كان 11 من أصل 13 سود.

ويقطن بافالو غالباً سكان سود.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بافالو بعد أيام قليلة من الهجوم وأدان الجريمة بوصفها عملاً إرهابياً عنصرياً.

وبعد أسبوع من الرعب في بافالو، هز إطلاق نار مدمر آخر البلاد أيضا، حيث قتل مسلح في الـ 18، 19 طفلاً ومعلماً يوم الثلاثاء الماضي في مدرسة ابتدائية ببلدة أوفالدي في تكساس.

قتل المهاجم برصاص الشرطة. ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

يعتزم بايدن أيضاً زيارة أوفالدي الأحد مع زوجته جيل للقاء عائلات الضحايا.