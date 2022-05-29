أوكرانيا تؤكد أن العقوبات ضد روسيا ليست سبباً في أزمة الغذاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عارضت أوكرانيا مجدداً تصريحات روسية تقول إن سبب نقص الأمن الغذائي الدولي، هو العقوبات الغربية على موسكو.



ونفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر السبت التصريحات الروسية، قائلاً إن "العقوبات ضد روسيا لا علاقة لها بأزمة الغذاء العالمية الناشئة".

وشدد كوليبا على أن "السبب الوحيد لنقص الأغذية وارتفاع الأسعار وخطر الجوع، هو أن الجيش الروسي، يمنع فعلياً 22 مليون طن من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في موانئنا البحرية".

وعلى الغرب الضغط على روسيا لإنهاء الحصار، كما قال كوليبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في حديث هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة للدول الغربية، والعقوبات ضد روسيا هي المسؤولة عن هذه المشاكل".

وتشير الحكومة الاتحادية الألمانية دائماً إلى أنه لا توجد عقوبات على الطعام.

وفقاً للحكومة الألمانية، اشتكى شولتس وماكرون من الوضع المتوتر لسوق الغذاء العالمي خلال الحديث الهاتفي.