شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراحا برغبة بشأن التعامل مع أزمة التضخم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة تيسر إجراءات التقاضى، بينما تجتمع اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعا لها لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود سامى، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية، وعرض تقرير من الحكومة على مجلس الشيوخ بهذا الشأن، إلى جانب اقتراح برغبة مقدم من النائب نصيف حفناوى بشأن الضرائب على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما تناقش اللجنة اقتراحا برغبة مقدما من النائب محمد فريد بشأن مراجعة الأثر التشريعى للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على بعض السلع الغذائية إعمالا للحق في الغذاء.