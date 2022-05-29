شكرا لقرائتكم خبر عن إشكاليات تقنين الأراضى الزراعية وتسجيلها على طاولة "زراعة الشيوخ" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلى بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".

كما تعقد لجنة الثقافة اجتماعين لها، الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب سامح صلاح الشيمى بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية، والثانى لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من نصيف حفناوى بشأن تفعيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبرى.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعا لها لعرض التقرير الذى أعدته اللجنة والخاص بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمنظمات العمل الأهلى، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى في ذات الشأن.

كما تجتمع اللجنة الدينية لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمزة والنائب سامح الشيمى بشأن إنشاء فرع لجامعة الازهر بالإسكندرية.