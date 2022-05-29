شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 54 إصابة جديدة بكوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين تسجيل 54 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد19-، من بينها 29 حالة في مدينة شنغهاي و 14 في بكين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وإلى جانب شنغهاي وبكين، سجلت 4 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد19-، بما في ذلك 7 حالات في تيانجين و2 في خنان.

كما سجلت شنغهاي 93 إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إجمالي 161 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).