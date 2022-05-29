شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش اقتراح استحداث مقرر التعلم الاجتماعى الوجدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة رشا مهدى، بشأن استحداث مقرر التعلم الاجتماعى الوجدانى، إلى جانب اقتراح برغبة آخر مقدم من النائب محمود القط بشأن تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية والجغرافيا للمراحل الإعدادية والثانوية، وكذلك اقتراح برغبة مقدم من النائب محب الرافعى بشأن إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلم.

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة اجتماعا لها لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب رزق علوانى بشأن دراسة وتفعيل إنشاء نادى لهواية ورياضة رماية الصيد لأسلحة الخرطوش وضغط الهواء بحضور ممثلي الحكومة.

كما تعقد لجنة الصحة ثلاثة اجتماعات لها الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب علاء مصطفى بشأن إنشاء بنك العيون المصرى، والثانى لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الصالحى بشان تحويل مستشفى القنايات المركزى إلى مستشفى نموذجى، وتحويل مستشفى بردين إلى مركزى ضمن مبادرة حياة كريمة.