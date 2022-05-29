شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية لـ"إسكان الشيوخ" بتحويل قرية بشبيش لمدينة منفصلة عن المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وذلك حول اقتراح برغبة مقدم من مـن النـائـب أحمـد الـقـنـــاوى والنائـب عمرو السعيد فهمی عـن تفعيـل قـرار تـحـويـل قـريـة بشـبيش إلى مدينـة، وفـصـلـهـا عـن مركـز المحلة الكبرى، وهو ما أوصت به اللجنة لما يمثله من بـادرة أمـل لأهـالي قـريـة بشبيش التي عانت من التهميش على مدار 30 عاما.

ويستهدف المقترح برغبة، تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبرى، وذلك لإستيعاب نمو القريه ومراعاة توزيع الخدمات لأن قريه بشبيش عبارة عن وحدة محلية قروية يتبعها عدد 6 قرى ومنذ عام 2002، ووافقت الحكومة على تحويل القريه وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على استحداث مركز شرطة وفصل الزمام الزراعي عن المدينة المستحدثة، كما أنه في عام 2018 قامت الهيئة العامة للمساحة بفصل الزمام الزراعي عن قريه بشبيش.

وأكدت الحكومة من خلال ممثلى المحافظـة بـأن المجلس التنفيـذي لمحافظة الغربيـة كـان قد وافـق علـى تحـويـل قـريـة بشبيش لمدينـة بنـاء على موافقة مجلـس محلى، كما وافـق المجلـس التنفيـذي عـلـى رفـع المستوى الإداري لـنـقـطـة شـرطة بشبيش لمستوى مركز شرطة بناء على طلب مديرية أمن الغربية، ووافقت لجنـة التقسيم الإداري بمحافظة الغربيـة وافـقـت علـى رفـع المستوى الإداري لنقطـة شـرطة إلى مركـز شـرطة بمسـى مركـز شـرطة بشبيش فصـلا مـن المكونات الإداريه والحدود الجغرافيه لمركز شرطة المحلة الكبرى.

وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم، حسب تقرير اللجنة، للاقتراح بأن قـريـة بشبيش كبـرى قــرى مدينـة المحلـه وتبعـد عنهـا مـسـافة 30 كـم وهـي نـفـس المسافه بين مدينتي طنطا والمحله ومدينتي المنصورة والمحله، ويـعـانى أهــالي قـريـة بشـبيش مشـقة التنقـل لـبـعـد قـريتهم عـن مدينـه المحلـه للحصول على الخدمات المختلفه، وهو ما جعل هناك مطالبات بتحويلها لمدينـة حيـث أنهـا تتمتع بكل الإشتراطات اللازمة لذلك، معتبرين أن إعـلان قـريـة بشـبيش مدينـه سـيتيح لهـا مـوازنـة مسـتقله يمكـن عـن طريقهـا الاهتمام بمرافقها وبشبكة الطرق المؤدية إليها، سـيجعل منهـا جـسـر للتواصـل بـيـن مـدن مـحـافظتی الدقهليـه وكـفـر الشـيـخ مـن ناحيـه ومـدن محافظة الغربيـه مـن جـهـه أخـرى وهـذا سيؤدى لنمو حركة التجارة الداخليه وتحسين الخدمات في شتى المجالات.