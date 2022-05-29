شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 12 ألفا و654 إصابة بكوفيد19-، من بينها26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و 80 ألفا و323 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 19 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 158 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحتى منتصف ليل السبت، تلقى 29ر33 مليون شخص، أو 9ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 58ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 9ر86% من إجمالي عدد السكان.