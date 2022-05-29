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أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية 

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الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا اليوم الأحد تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 12 ألفا و654 إصابة بكوفيد19-، من بينها26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و 80 ألفا و323 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 19 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 158 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحتى منتصف ليل السبت، تلقى 29ر33 مليون شخص، أو 9ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 58ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 9ر86% من إجمالي عدد السكان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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