ميخائيلو بودولياك: القوة وحدها هي التي توقف العملية العسكرية الروسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 صباحاً - منذ 17 دقيقة

قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، إنه لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، مضيفا أن القوة وحدها هي التي يمكنها وقف العملية العسكرية الروسية.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني في رسالة على تطبيق تيليغرام «أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا. هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما باستخفاف وبأسلوب دعائي؟».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد أن الوضع الميداني معقد جداً وخصوصاً في دونباس وخاركيف.

وأضاف في مقطع مصور على صفحته في فيسبوك، أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز دفاعاتها وتوريد الأسلحة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على الشركاء.

أتت تصريحات زيلينسكي فيما قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن قواتها والقوات الانفصالية المتحالفة معها تسيطران الآن بشكل كامل على ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية وتقع غربي نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك المجاورة للوغانسك.جاء ذلك في وقت أبدى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن أوكرانيا لا تظهر أي رغبة في مواصلة محادثات السلام، في حين اتهم مسؤولون في كييف روسيا بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الشخص الوحيد الذي يستحق التحدث إليه هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه الذي يتخذ جميع القرارات.

و أضاف للتلفزيون الهولندي «لا يهم ما يقوله وزير خارجيتهم. لا يهم أنه يرسل لنا مجموعة للتفاوض… للأسف كل هؤلاء بدون صلاحيات».

وأكد بودولياك أن «روسيا أثبتت أنها بلد هجمي يهدد أمن العالم. لا يمكن ردع أي همجي سوى بالقوة».