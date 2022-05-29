في السودان.. مقتل متظاهرَين في احتجاجات شعبية مناهضة للبرهان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 صباحاً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 4:14 صباحًا

قتل متظاهران سودانيان، السبت، خلال احتجاجات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بإنهاء هيمنة العسكريين على السلطة منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن متظاهرا قتل “إثر اصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة” في جنوب الخرطوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهرا ثانيا فارق الحياة “إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطقة الكلاكلط” ذاتها.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا قمع التظاهرات إ لى 98 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.

تعهد البرهان في وقت سابق الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.

في عام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي.

ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن البرهان على شركائه المدنيين في أكتوبر.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان الذي يحكمه جنرالات بلا انقطاع تقريبا منذ استقلاله قبل 66 عاما.