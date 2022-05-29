شكرا لقرائتكم خبر عن احترام الأعراف والتقاليد.. اعرف أبرز التوصيات البرلمانية بشأن "البوركينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الموضوعات الهامة التي أثيرت داخل مجلس الشيوخ، ملف "البوركيني" وهو لباس البحر المخصص للسيدات والمعروف باسم "المايوه الشرعي"، وبعد مناقشات داخل لجنة الإعلام والأثار والثقافة بمجلس الشيوخ برئاسة محمود مسلم، قررت اللجنة متابعة ملف "البوركيني" والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.

وكان للجنة مجموعة من التوصيات، جاءت كالتالي:

1- نشر الإرشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها وليعلموا حقوقهم وواجباتهم.

2- إبلاغ لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ من قبل الجهات المسئولة بأن هناك منشورا يتم تعميه على الجميع بالتنسيق مع وزارة السياحة.

3- ضرورة الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية فى الخامة المصنوع منها البوركينى.

4- الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء ما يريده الأهم أن يتوافق مع الاشتراطات الصحية.

5ضرورة احترام الأعراف والتقاليد مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية.