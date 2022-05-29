شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من نصف السكان الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية وحماية لإنقاذ حياتهم.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس السبت، عن المفوضية قولها إن شخصا واحدا من بين كل اثنين في أفغانستان لا يعرف من أين ستأتي وجبته التالية.

وذكرت المفوضية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يمكن ترك شعب أفغانستان. إننا نقدم معونات مباشرة للفئات الأكثر ضعفا. نبني مدارس ومراكز صحية ومشروعات مياه وطرقا لتوفير الظروف للعودة الطوعية للاجئين والنازحين، عندما يشعرون بالاستعداد لذلك».