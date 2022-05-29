شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وسول وطوكيو تدين التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزراء خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان بشدة، تجارب الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية الأخيرة، وحثوا النظام الشيوعي على العودة إلى طاولة المفاوضات.

ووجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، ونظيراه الأمريكي أنتوني بلينكن، والياباني يوشيماسا هاياشي، هذا النداء في بيان مشترك ليل الجمعة، أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس السبت.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها غير عادية لأن البيان ليس نتاجا لأي نوع من الاجتماعات.

وتعهدت الأطراف الثلاثة بتعزيز التعاون الثلاثي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي. وشددوا على انفتاحهم المستمر لعقد اجتماعات مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

وأكدوا مجددا التزامهم بتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي لحث بيونج يانج على وقف أنشطتها غير القانونية والدخول في حوار.

وأضاف الحلفاء أن طريقا إلى حوار صادق ومستدام ما زال مفتوحا، وحثوا كوريا الشمالية على العودة إلى المفاوضات. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه الشرق، وذلك غداة اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية، التي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي، إن الأول كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقطع مسافة حوالي 360 كيلو مترا على ارتفاع 540 كيلو مترا.

والصواريخ ذات القدرة على قطع مسافات تزيد على 5500 كيلو متر، تعتبر صواريخ باليستية عابرة للقارات.