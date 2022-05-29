شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمضي تشيلي في طريق فنزويلا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عما إذا كان مشروع دستور تشيلي، المقرر التصويت عليه في سبتمبر المقبل، سيجعل البلاد في نفس المسار الذي قاد فنزويلا إلى الخراب.

وقالت المجلة: لطالما اعتبرت تشيلي دولة رأسمالية نموذجية في أمريكا الجنوبية. في مؤشر التنمية البشرية لعام 2022، تحتل تشيلي المرتبة الأولى بين جميع دول أمريكا اللاتينية. وفي مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الصادر عن مؤسسة التراث، احتلت المرتبة الـ20، متقدمة على كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضافت: في عام 2018، بلغ معدل الفقر في تشيلي الرأسمالية 6.4%، في تناقض صارخ مع معدل فنزويلا الاشتراكية الذي بلغ 76.6%.

وأردفت: على الرغم من قصة نجاح تشيلي المذهلة، صوَّت التشيليون للمرشح الاشتراكي غابرييل بوريك في انتخابات العام الماضي وسيصوِّتون على دستور جديد في 4 سبتمبر 2022.

ونقلت عن «أكسل كايزر»، الأستاذ في جامعة إيبانيز قوله في مقابلة مع المجلة حول التصويت القادم لتغيير دستور تشيلي: يتشكل الدستور الجديد في جوهره من خلال عدم ثقة عميق في السوق وثقة غير محدودة تقريبًا في الدولة.

وتابع كايزر: في ظل وجود 499 مادة، يُعد هذا أطول دستور في العالم، ولكن بدلًا من أخذ مثال من دساتير جيدة مثل القانون الأساسي الألماني، قاموا بالنسخ من دساتير فنزويلا وبوليفيا.

وتابع: المشكلة الكبيرة هي أن حقوق الملكية آخذة في التآكل. حتى الآن، عندما صادرت الدولة الشركات، كانت ملزمة بدفع سعر السوق بالكامل نقدًا.

وأردف: وفقًا لمسودة الدستور الجديد، سيُطلب من الدولة قريبًا فقط دفع ثمن عادل غير محدد، وليس نقدًا أيضًا. إضافة إلى ذلك، فإنه يضمن جميع أنواع الحقوق الاجتماعية.

وحول تكريس مشروع الدستور لحقوق الشعوب الأصلية في تشيلي، أشار كايزر إلى أنه يعارض ذلك قائلًا: هذا التغيير سينهي التطبيق الموحَّد للقانون في تشيلي. ستكون هناك مناطق حكم ذاتي، إذا جاز التعبير، حيث سيكون تطبيق القانون التشيلي محدودًا.

وأضاف: اليوم، لا تستطيع دولة تشيلي تطبيق قوانينها إلا من خلال أنظمة الطوارئ، لأن الفوضى والعنف يسودان العديد من هذه المناطق في الجنوب. حتى رئيسنا الجديد، غابرييل بوريك، الذي انتقد بشدة قوانين الطوارئ هذه في الفترة التي سبقت الانتخابات، اضطر الآن إلى استخدامها بنفسه؛ لأن العنف يتصاعد بشكل متزايد. مرتكبو أعمال العنف هم من الجماعات اليسارية المتطرفة، لكنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالجريمة المنظمة، خاصة تهريب المخدرات.

وعن رأيه في الرئيس بوريك، قال: بالمقارنة مع الشيوعيين، الذين أصبحوا مؤثرين بشكل متزايد على الرغم من نتائجهم المتواضعة في الانتخابات، فإن بوريك معتدل بالطبع.

من ناحية أخرى، فهو بلا شك اشتراكي مخلص. قبل خطاب تنصيبه في 11 مارس من هذا العام، قبل بشكل واضح تمثال سلفادور الليندي. بالنسبة للاشتراكيين، يعد هذا بالتأكيد رمزًا مهمًا، لكنه بالنسبة لكثيرين آخرين يغذي المخاوف من أنه سيشرع في مسار متطرف.

وعن إمكانية أن يفوز بوريك وأنصاره في الاستفتاء على الدستور الجديد في 4 سبتمبر، قال: معدل تأييد بوريك آخذ في التراجع. في العام الماضي، عندما صوَّت التشيليون على اقتراح بالبدء في إعداد دستور جديد، أيده 78 %. في الآونة الأخيرة، أفادت العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية التشيليين يعارضون الدستور الجديد. ولكن يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى 4 سبتمبر، والنتيجة لا تزال مرتفعة للغاية.

وعن احتمالات أن يتجه بوريك وحكومته بعد التصويت إلى تنفيذ إجراءات أكثر راديكالية، قال: لقد أظهر بوريك بالفعل وجهين خلال الحملة الانتخابية. استخدم في الجولة الأولى شعارات متطرفة، وفي الجولة الثانية كان معتدلا. هذا مكَّنه من كسب العديد من الناخبين الوسطيين.