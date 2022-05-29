شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بوضع استراتيجية للاستفادة من الفنادق العائمة ودعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة النائب محمود مسلم، في تقرير مقدم منها، بوضع استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستفادة من الفنادق العائمة، بصفته أهم عوامل الجذب السياحي ومصدر مهم للدخل القومي، والعمل من جل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022، لضبط منظومة العمل السياحي، وذلك في إطار انتهائها من مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد البنا بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة.

وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي سينظره المجلس، على ضرورة العمل في الاستفادة من الفنادق العائمة التي لا تعمل إذا كانت صالحة لذلك، وإعادة النظر في وضع الذهبيات، وتحديد مواصفات محددة لإصدار التراخيص الخاصة بها.

كما شددت اللجنة على أهمية التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المختصة بأعمال الفنادق العائمة، والعمل على رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في الفنادق العائمة من خلال تدريب العمالة الفندقية والتصنيف الجديد للفنادق بجميع أنواعها حتى تتماشي مع التصنيفات العالمية.

يذكر أن مجلس الشيوخ يستأنف جلساته اليوم الأحد، بنظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022.

كما ينظر خلال الجلسة 20 تقرير للجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وتشمل3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشـأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصـر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصروأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراى الحقانية بالإسكندرية.