شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد أسرّة مرضى كورونا في أمريكا إلى 27 ألفا و177 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ (كوفيد 19) ، 27 ألفا و177 سريرا في 27 أيار/مايو، مقارنة بـ 27 ألفا و78 سريرا في اليوم السابق ، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ولم يتغير معدل دخول المستشفيات عند 6ر3%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة مئوية من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد 19 عند 6ر7%، تليها هاواي عند 8ر6%.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الأسرّة عند 2802، ثم كاليفورنيا عند .2449