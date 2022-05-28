جونسون: مجموعة السبع تعمل على استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

28 مايو , 2022
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية.
وقال جونسون، الذي يتحدث إلى زيلينسكي من حين لآخر منذ بداية الغزو، إنهما ناقشا أيضاً أهمية بقاء المجتمع الدولي متحداً في الموقف من الحرب.
وجاء في بيان بريطاني عن الاتصال "قال جونسون، إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط لإحراز تقدم عاجل" في تصدير الحبوب.
وأضاف البيان "اتفق الزعيمان على الخطوات التالية وضرورة تخفيف روسيا لحصارها والسماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة".
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