مصر.. اتفاق مع "سيمنز" لتنفيد مشروع القطار الكهربائي السريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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أعلنت مصر، اليوم، السبت عن تنفيذ مشروع ضخم يتعلق بالقطار الكهربائي بالتعاون مع شركة ”سيمنز“ العالمية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر عبر تعليقات مقتضبة بالصفحة الرسمية له على ”فيسبوك“ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.

وتتضمن المنظومة إنشاء ثلاثة خطوط يبلغ طولها حوالي ألفي كيلومتر على مستوى مصر.