31 قتيلا في تدافع عند كنيسة نيجيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن 31 شخصا لقوا حتفهم، اليوم السبت؛ إثر تدافع عند كنيسة في ولاية ريفرز بجنوب البلاد.



وقالت جريس إرينج-كوكو المتحدثة باسم شرطة الولاية، إن مئات أتوا إلى الكنيسة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت؛ للحصول على الطعام واقتحموا البوابة؛ مما تسبب في حدوث التدافع.

وأضافت: ”نفد صبر البعض وبدأوا في التدافع؛ ما أدى إلى حدوث عمليات دهس. الشرطة موجودة في الموقع وتراقب الوضع، بينما يتم التحقيق في الواقعة“.