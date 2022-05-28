وزير الخارجية العُماني: لن ننضم لاتفاقيات إبراهيم للسلام مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن السلطنة لن تشارك في اتفاقيات إبراهيم للسلام مع إسرائيل، التي وقعتها دول عربية في وقت سابق.



تصريحات الوزير العُماني جاءت في حوار مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وذكر بدر البوسعيدي أنّ مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن ينجح إلا بإقحام الجانب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية دائمة قائمة على حل الدولتين.