الارشيف / اخبار العالم

وزير الخارجية العُماني: لن ننضم لاتفاقيات إبراهيم للسلام مع إسرائيل

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية العُماني: لن ننضم لاتفاقيات إبراهيم للسلام مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن السلطنة لن تشارك في اتفاقيات إبراهيم للسلام مع إسرائيل، التي وقعتها دول عربية في وقت سابق.

 

تصريحات الوزير العُماني جاءت في حوار مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

 

وذكر بدر البوسعيدي أنّ مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن ينجح إلا بإقحام الجانب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية دائمة قائمة على حل الدولتين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا