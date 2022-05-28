النائبة آية مدنى: دعوة الرئيس لإنشاء اتحاد للشباب العربى استمرارية للعروبة

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القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة الرئيس السيسى لإطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربى، ودراسة إنشاء اتحاد للشباب العربى، وذلك خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة.

وقالت مدنى، فى بيان لها، إن دعوة الرئيس السيسى ستساهم فى تعظيم التفاعل بين الشباب العربى للتعرف على القواسم المشتركة بينهم، كما أنها ستعمل على توحيد رؤى الشباب العربى وزيادة وعيهم وإدراكهم للمخططات التى تستهدف النيل منهم وجرهم نحو الفكر المتطرف، كما أنها ستشكل وعى مجتمعى لدى الشباب العربى بكافة القضايا والتحديات التى تواجه المنطقة.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدعوة بمثابة ضمان لاستمرارية مفهوم العروبة فى المستقبل، وغرسها فى نفوس الشباب والأجيال الجديدة، خاصة وأن الشباب العربى هم أمل ومستقبل الأمة، مؤكده أن تنمية فكر الشباب العربى وتوحيد صفوفهم من أجل إدراك ما يحاك ضد المنطقة أمر غاية فى الأهمية وتأخر كثيرًا ويحتاج إلى سرعة فى التنفيذ وتنظيم جيد بمشاركة كافة الدول العربية.