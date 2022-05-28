مدن أوكرانيا تتعرض للهجمات وتهجير المدنيين

طالت الحرب الروسية عددًا من المدن الأوكرانية مثل خاركيف ودونباس وماريوبول والآن باخموت التي أصبحت منطقة عالية الخطورة، وبسبب ذلك فر الكثير من المدنيين. ولم يبق من باخموت إلا حوالي 30 ألفًا من سكان ما قبل الحرب البالغ عددهم 85 ألفًا.

وقال مارك بوبيرت، وهو متطوع أمريكي يعمل مع جمعية RefugEase الخيرية البريطانية، خلال عملية إجلاء في بلدة باخموت: «الروس موجودون هناك، وهم يقتربون من هذا الموقع».

واندلع القتال شمال باخموت حيث تكثف القوات الروسية جهودها للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك الشرقيتين، على بعد 50 كيلومترًا (30 ميلًا) إلى الشمال الشرقي. المدينتان هما آخر المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وقال المتمردون المدعومون من روسيا، شمال غرب باخموت إنهم سيطروا على بلدة ليمان، وهي مركز كبير للسكك الحديدية بالقرب من مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، وكلاهما لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية.

معدات ثقيلة

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال بوتين، بحسب بيان صادر عن الكرملين في موسكو، إن ذلك ينطوي على مخاطر زيادة زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية. وفي المحادثة التي استغرقت 80 دقيقة، دعا شولتس وماكرون مجددًا إلى إنهاء الحرب، حسبما ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت.

ويطالب الغرب، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، روسيا بإنهاء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود حتى تتمكن البلاد من البدء في تصدير القمح مرة أخرى.

وألقى بوتين مجددًا باللوم على «السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة للدول الغربية» و«العقوبات المناهضة لروسيا» في هذه المشكلات. وتشير الحكومة الألمانية دائمًا إلى أنه لا توجد عقوبات على المواد الغذائية.

واتهمت أوكرانيا روسيا بالابتزاز لربطها مكافحة الجوع في العالم بمسألة العقوبات.

أسلحة أوكرانيا

وأعربت الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن قلقها من أن تقع الأسلحة التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في الأيدي الخطأ على المدى الطويل.

وقالت مديرة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، كاثرين دي بول: «في وقت ما ستنتهي الحرب. نريد أن نمنع وضعًا مثل الذي حدث قبل 30 عامًا في حرب البلقان. أسلحة تلك الحرب لا تزال تستخدم من قبل جماعات إجرامية حتى اليوم».

وذكرت أن يوروبول تعتزم لذلك تشكيل مجموعة عمل دولية لتطوير استراتيجيات للتعامل مع الوضع في ضوء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

وأضافت أن اليوروبول تراقب أيضًا تحركات دخول وخروج سرية لإرهابيين ومتطرفين وأفراد لديهم استعداد للعنف بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشرطة الأوروبية تتلقى أرقامًا متباينة من الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن.

رفض الاتهامات

فيما رفض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اتهامات بأن ألمانيا مترددة للغاية في مساعدة أوكرانيا.

وقال: «في الوقت الذي نتحدث فيه، يُجرى تدريب جنود أوكرانيين على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع»، مضيفا أن ألمانيا ستسلم قريبًا هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وقال: «لذا فلا يمكن القول بأية حال من الأحوال إن ألمانيا لا تقدم شيئا أو تقدم القليل للغاية». وذكر أنه صحيح أن الحكومة الألمانية لن تستطيع تلبية جميع رغبات أوكرانيا، موضحًا أن ذلك هو سبب التوتر. وناشد ساسة في الائتلاف الحاكم على نحو متكرر إسراع تسليم أسلحة إلى أوكرانيا.

بدائل الطاقة

أدى بحث أوروبا المستمر عن بدائل للطاقة الروسية إلى زيادة الطلب -والسعر- على نفط وغاز النرويج بشكل كبير.

مع تدفق الأموال، يتجنب ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا الاتهامات بأنه يستفيد من الحرب في أوكرانيا.

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، الذي يتطلع إلى الدولة الاسكندنافية لاستبدال بعض الغاز الذي تستخدمه بولندا في الحصول عليه من روسيا، قال إن أرباح النرويج «الهائلة» من النفط والغاز «تستغل الحرب بشكل غير مباشر». وحث النرويج على استخدام هذا المكاسب غير المتوقعة لدعم البلدان الأشد تضررا، ولا سيما أوكرانيا.

أثرت التعليقات الأسبوع الماضي على وتر حساس، حتى مع تساؤل بعض النرويجيين عما إذا كانوا يفعلون ما يكفي لمكافحة الحرب الروسية من خلال زيادة المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا ومساعدة الدول المجاورة على إنهاء اعتمادهم على الطاقة الروسية لصناعة الطاقة وتوليد الكهرباء والمركبات التي تعمل بالوقود.

كانت الضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط والغاز شائعة في أوروبا لمساعدة الناس على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة، والتي تفاقمت الآن بسبب الحرب.

ووافقت كل من إسبانيا وإيطاليا عليها، بينما تخطط حكومة المملكة المتحدة لتقديم واحدة. ويطلب مورافيكي من النرويج أن تمضي إلى أبعد من ذلك بإرسال النفط والأرباح إلى دول أخرى. فالنرويج، إحدى أغنى دول أوروبا، خصصت 1.09% من دخلها القومي للتنمية الخارجية -وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم- بما في ذلك أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا.

ومع تضخم خزائن النفط والغاز، يرغب البعض في رؤية المزيد من الأموال المخصصة لتخفيف آثار الحرب - وليس اقتطاعها من تمويل الوكالات التي تدعم الناس في أماكن أخرى.