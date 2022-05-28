إيران تضغط على الغرب بالقرصنة البحرية

مثلت الغارة التي قام بها الحرس الثوري الإيراني عند استيلائه على ناقلتي نفط يونانيتين، شنتها عبر طائرات هليكوبتر في الخليج العربي أول حادث كبير في البحر منذ شهور مع استمرار التوترات بين إيران والغرب بسبب اتفاقها النووي الممزق مع القوى العالمية.

ومع قيام طهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم، الذي أصبح أقرب إلى مستويات إنتاج أسلحة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تزايد المخاوف من أن المفاوضين لن يجدوا طريقة للعودة إلى الاتفاق - مما يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع.

2019

19 يوليو

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

صادر الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري إن الناقلة المحتجزة «ستينا إمبيرو» لم تلتزم بقوانين الملاحة.

04 أغسطس

إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج.

احتجزت إيران ناقلة نفط في الخليج واعتقال 7 بحارة.

احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط في الخليج.

كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم.

30 ديسمبر

إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط.

«بحرية الحرس الثوري توقف ناقلة نفط تهرب وقودا قرب جزيرة أبو موسى بالخليج».

طاقم الناقلة يضم 16 شخصا من الجنسية الماليزية، كما تحمل الناقلة وقودا بمقدار مليون و 312 ألف لتر.

وذكروا أنها «سادس سفينة نحتجزها بتهمة تهريب الوقود».

2020

13 أغسطس

- البحرية الإيرانية سيطرت على ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز.

- واحتجزت السفينة لمدة 5 ساعات قبل إطلاق سراحها

- المروحية الإيرانية التي شاركت في الاستيلاء على الناقلة هي من طراز «سي كينغ»، والتي تمتلكها البحرية الإيرانية فقط.

- المالك المسجل للناقلة ويلا هي شركة ليبيرية تسمى شركة بانديت للشحن، تديرها شركة «آي إن إس إس إيه» اليونانية، وفقًا لسجلات الأمم المتحدة.

2021

24 أكتوبر

اقتادت إيران ناقلة النفط «سوثيس» من بحر عُمان إلى مياهها الإقليمية، كانت تنقل خامًا إيرانيًا إلى الصين، ولكنها عادت بعدما رفضت بكين الشحنة.

الناقلة فيتنامية وترفع علم فيتنام.

كانت تبحر صدفة قرب دورية للبحرية الأمريكية قبل أن يتم اقتيادها إلى إيران من قبل الحرس الثوري.

هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني الناقلة «سوثيس» تحت تهديد السلاح.

2022

04 يناير

كوريا الجنوبية تتوعد برد على احتجاز إيران لناقلة النفط.

كان على متنها 7200 طن من «المواد الكيميائية النفطية».

وفد كوري يغادر إلى إيران للتفاوض على الإفراج عن الناقلة المحتجزة.

سعيًا للإفراج عن ناقلة كيماويات وطاقمها المكون من 20 فردًا احتجزتها القوات الإيرانية.

27 مايو

احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط يونانيتين بالخليج العربي.

بعد أن قامت أثينا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية بسبب مزاعم بانتهاك عقوبات في البحر المتوسط.

ذكرت وزارة الخارجية اليونانية أنها قامت بخطوة قوية تجاه السفير الإيراني في أثينا.

وجاء في بيان للوزارة أن «هذه الأعمال ترقى إلى مستوى أعمال القرصنة».