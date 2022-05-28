الجهاز السري خلف حظر الغنوشي

دخلت العلاقة المتوترة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه نفقا جديدا بعد إصدار القضاء التونسي قرارًا بحظر السفر على 34 متهمًا في قضية اغتيال معارضين، بينهم راشد الغنوشي.

حيث قرّر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهمًا في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.