السلطة الفلسطينة تهاجم إسرائيل بسبب "مسيرة الأعلام" وحركة حماس تدعو للرباط في الأقصى

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم السبت 28 مايو/أيار 2022 أن إصرار إسرائيل على مسيرة الأعلام المزمع إقامتها، الأحد، يمثل "أعمق وأوسع دعوة للتصعيد"، فيما دعا خالد مشعل رئيس رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج الأمة العربية والإسلامية للنزول إلى الشارع؛ تضامناً مع المسجد الأقصى.

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مسيرة الأعلام الاستفزازية واقتحامها للقدس الشرقية وأحيائها أعمق وأوسع دعوة للتصعيد ولدوامة العنف في المنطقة؛ تلبية للأيديولوجيا اليمينية الظلامية المتطرفة وبرامج المستوطنين التهويدية التوسعية.

فلسطين تحمّل إسرائيل نتائج مسيرة الأعلام

كما حمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية "برئاسة المتطرف (رئيس الوزراء) نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها وتؤدي إلى صراعات دينية لا يمكن السيطرة عليها".

في حين حملت الوزارة المجتمع الدولي، المسؤولية عن "تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامله مع القضايا الدولية".

يذكر أنه وفي يوم الجمعة، 27 مايو/أيار 2022 قرر بينيت، الإبقاء على مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الأحد، بمسارها المحدد.

فيما ستمر المسيرة من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، وتمر في أزقة البلدة ويتخللها التلويح بأعلام إسرائيلية. وتسببت على مدى الكثير من السنوات، باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

تتزامن المسيرة مع الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

دعوات بالتظاهر دعماً للقدس



من جانبه، دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل الأمة العربية والإسلامية للنزول إلى الشارع؛ تضامناً مع المسجد الأقصى والانخراط معاً في معركة التحرير.

حيث قال مشعل خلال مشاركته في ملتقى العلماء لمواجهة "مسيرة الأعلام" السبت: "آن الأوان في هذه اللحظة التاريخية والخطيرة على القدس والأقصى أن ننتقل نقلة استراتيجية، وأن ننخرط في الميدان لتحرير القدس والأقصى".

أضاف: "أقول لأمتنا دعونا نختصر زمن الاحتلال وزمن المعاناة والاستفزاز لمشاعرنا في مسيرة الأعلام، وأن ننخرط معاً في المعركة واستعادة القدس"، مؤكداً أن العدو لا يحترم إلا لغة القوة، وحين هددت المقاومة في غزة اضطر إلى التراجع.

تابع مشعل: "نريد أن نستعيد القدس بجهودكم يا أمتنا، وفي مقدمتكم القادة والعلماء، وشعبنا في فلسطين ينتظر دعمكم ومشاركتكم".

دعوة للرباط في الأقصى

في السياق ذاته دعت حركة "حماس"، الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى، الأحد، ورفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان، رفضاً لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.

قالت الحركة في بيان السبت: " ليكن يوم الأحد هبّة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا، في كل أماكن تواجدهم دفاعاً عن القدس والأقصى".

كما طالبت الفلسطينيين بـ"الاحتشاد في عموم فلسطين وخارجها، ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان، تأكيداً على عروبة الأرض".

فيما ناشدت الأمتين العربية والإسلامية، وقادة الحكومات وشعوبها باعتبار "يوم الأحد، بمثابة اليوم المُقدس، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية"، كونها "مسؤولية تاريخية".

كانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت أنها قررت نشر الآلاف من عناصرها في القدس الشرقية، لتأمين المسيرة.

(الاناضول)