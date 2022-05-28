إيران تنفي اعتقال أفراد طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفت السلطات البحرية في إيران ، اليوم السبت، اغتقال الحرس الثوري، يوم أمس الجمعة، أفراد طاقمي ناقلتين يونانيتين، وإنهم في صحة جيدة وعلى متن السفينتين، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.

ونقل بيان الوكالة الإيرانية شبه الرسمية عن منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قولها: ”لم يتم القبض على أفراد طاقمي الناقلتين اليونانيتين، وجميعهم بصحة جيدة ويتم توفير الحماية لهم وتزويدهم بالخدمات اللازمة أثناء وجودهم على متنهما وفقا للقانون الدولي“.

وكانت القوات الإيرانية احتجزت ناقلتين يونانيتين في الخليج، يوم أمس الجمعة، بعد وقت قصير من تحذير طهران من أنها ستتخذ ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا بسبب مصادرة الولايات المتحدة النفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة قبالة الساحل اليوناني.

كشف موقع “تانكر تراكرز” المتخصص في تتبع موقع السفن، اليوم السبت، أنه نجح في تحديد مكان إحدى السفينتين اليونانيتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري الإيراني أمس، وكانتا تحملان نفطا من العراق وقطر.

وقال إن السفينة دلتا بوسيدون موجودة إلى الجنوب من ميناء بندر لنجة الإيراني، الواقع غرب جزيرة قشم.

كما أضاف أنه يجار العمل على تحديد موقع السفينة الأخرى (برودنت وورير).