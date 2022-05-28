إسرائيل تعلن موعد إنطلاق مسيرة الأعلام في القدس.. والفصائل تحذر

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، موعد إنطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس .

وقالت الصحيفة، إن مسيرة الأعلام في القدس ستنطلق يوم غد الأحد عند الساعة الرابعة مساءاً.

من جهتها أعلنت ما تسمى “هيئة مقر منظمات الهيكل”، مساء اليوم، أنه “سي فتح الباب غدا أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في “يوم القدس”، بين الساعة 07:00 حتى 11:00، ومن الساعة 13:30 حتى 14:30 ظهرا”.

وأضافت أن “الشرطة الإسرائيلية أبلغتنا أنها مستعدة لتأمين اقتحام أعداد كبيرة”.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن “مسيرة الأعلام في القدس ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده”.

وأوضح مكتب بينيت في بيان صحفي له، أن بينيت “أجرى اليوم مشاورات هاتفية لتقييم الأوضاع مع وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة وقائد شرطة القدس والسكرتير العسكري ومسؤولين آخرين كبار، عشية حلول يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام يوم الأحد”.

وأضاف أن “بينيت اطلع على استعدادات الشرطة الإسرائيلية، حيث تم التشديد على الجهود الاستخبارية وتعزيز القوات المنتشرة”.

الفصائل تحذر

حذرت الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، الاحتلال من ارتكاب أي حماقة عبر اقتحام المسجد الأقصى من خلال مسيرة الأعلام، مؤكدة أن هذا المخطط سيكون برميل بارود سيشعل المنطقة بأكملها.

وقال عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة حماس زكريا أبو معمر في ختام اجتماع للفصائل الفلسطينية، إن الفصائل الفلسطينية والغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم، وتراقب وتتابع من كثب كل ما يصدر عن العدو من تصريحات وصور للأحداث والاعتداءات في الأقصى.

وأعلن أن الفصائل الفلسطينية في حالة استنفار عام، داعيا شعبنا إلى الدفاع عن الأرض والمقدسات ومواجهة الهجمة الصهيونية على مقدساتنا وإلى الاشتباك مع العدو في كل نقاط التماس، داعيا كذلك “جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل إلى الاحتشاد في الأقصى ابتداء من يوم غد، واعتبار يوم الأحد يوما وطنيا للدفاع عن الأقصى والنفير العام”.